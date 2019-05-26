Аналитики: поставки Huawei в этом году могут упасть на 25%

Аналитики считают, что китайская компания Huawei, пострадавшая от ужесточения санкций со стороны США, может в этом году сократить поставки своих гаджетов на целых 25 процентов и столкнуться с возможностью того, что ее смартфоны исчезнут с международных рынков.

Согласно данным аналитических агентств Fubon Research и Strategy Analytics, поставки смартфонов у Huawei, второго по величине в мире производителя мобильных девайсов, могут упасть на 4–24 процента в 2019 году, если ограничения сохранятся.

Несколько экспертов заявили, что ожидают сокращения поставок Huawei в течение следующих шести месяцев, но отказались давать точную оценку из-за неопределенности, связанной с запретом.

Министерство торговли США на прошлой неделе запретило компании Huawei покупать американские товары на фоне растущих торговых споров с Китаем.

Запрет распространяется на товары и услуги, использующие 25 или более процентов технологий или материалов, произведенных в США, и, следовательно, может затрагивать и неамериканские фирмы.

Технологические компании, включая Google и принадлежащий SoftBank Group проектировщик чипов ARM, заявили, что прекратят сотрудничество с Huawei.

«Huawei может исчезнуть с рынка смартфонов в Западной Европе уже в следующем году, если потеряет доступ к Google», – отметила Линда Суи, директор по стратегиям продвижения беспроводных смартфонов в Strategy Analytics.

Она предсказывает, что поставки телефонов Huawei в следующем году сократятся еще на 23 процента, но считает, что компания сможет выжить благодаря огромным размерам китайского рынка.

Fubon Research, которая ранее прогнозировала, что Huawei поставит 258 миллионов смартфонов в 2019 году, теперь ожидает, что компания в худшем случае отгрузит всего 200 миллионов устройств.

По данным отраслевого трекера IDC, Huawei занимает почти 30 процентов европейского рынка и в прошлом году поставила 208 миллионов телефонов, причем половина от этого объема была отправлена на рынки за пределами Китая. Компания считает Европу самым важным рынком для продажи своих премиальных смартфонов.

Кто выиграет?

Huawei заявляет, что разрабатывает технологию, которая позволит ей быть самодостаточной в течение многих лет.

Но эксперты не верят заявлениям компании.

Они отмечают, что ключевые компоненты и интеллектуальная собственность, необходимые Huawei для разработки своих устройств, не доступны за пределами Соединенных Штатов.

Возможно, Huawei придется уволить тысячи людей и «на какое-то время исчезнуть с глобального рынка», – заявил Стюарт Рэндалл, который следит за развитием индустрии чипов в шанхайской консалтинговой компании Intralink.

По словам аналитиков, потенциальные покупатели телефонов Huawei, вероятно, перейдут на высокопроизводительные устройства Samsung Electronics и Apple Inc, а также купят телефоны среднего класса у других китайских компаний, например, OPPO и Vivo.

«Она потеряет определенную долю своего влияния, которую наверняка заполучат ее конкуренты, особенно Samsung, учитывая превосходство южнокорейской компании в таких регионах, как Европа», – сообщил Брайан Ма, который исследует мировой рынок смартфонов в IDC.

По данным PriceSpy, сайта по сравнению продуктов, который привлекает в среднем 14 миллионов посетителей в месяц, мобильные телефоны Huawei уже получают меньше кликов от онлайн-покупателей.

«За последние четыре дня популярность телефонов Huawei упала: они получили почти вдвое меньше кликов, чем на прошлой неделе в Великобритании, и на 26 процентов – на мировой арене», – отметили представители PriceSpy.

По словам аналитика Jefferies Эдисона Ли, запрет на экспорт Huawei также может задержать развертывание 5G в Китае. Huawei заявила, что подписала контракты 5G с 40 клиентами по всему миру.