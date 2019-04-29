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Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

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Владимир Зеленский ранее сообщил при помощи социальной сети, что собирается отдохнуть в Турции вместе с семьёй, добавив, что за четыре месяца это его

Владимир Зеленский ранее сообщил при помощи социальной сети, что собирается отдохнуть в Турции вместе с семьёй, добавив, что за четыре месяца это его первые выходные.

В понедельник агентство Anadolu сообщило, что новоизбранный президент после трёхдневного отдыха вернулся в Украину на рейсе авиакомпании Turkish Airlines.

Во время недолгого отпуска в Турции Зеленский остановился в пятизвёздочном отеле, расположенном в квартале Гюверджинлик города Бодрум. В это время он был недоступен для прессы. Сотрудники отеля охарактеризовали украинского президента как простого и спокойного, весьма симпатичного человека.

В день отъезда Зеленский попрощался, пожав руки, с сопровождавшими его турецкими гражданами, после чего направился в аэропорт Милас-Бодрум. Здесь его проводил губернатор провинции Мугла Эсенгуль Дживелек.

Пресс-служба президента Украины официально заявила, что во время его отдыха не было политических встреч.

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