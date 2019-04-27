Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Ранее Владимир Путин, президент Российской Федерации, сообщил, что правительство рассматривает возможность выдачи в упрощенном порядке российского гражданства жителям Украины.

На это заявление лидера России отреагировал Владимир Зеленский, победивший на прошедших 21 апреля выборах президента Украины. На своей странице в Facebook Зеленский порекомендовал России «не тратить время зря, соблазняя украинских граждан» российскими паспортами.

При этом, по мнению Зеленского, среди граждан Украины, несомненно, найдутся желающие воспользоваться подобной возможностью. Но, как он отметил, двигать ими будут не самые благородные мотивы – желание заработать или скрыться от уголовного преследования.

Также Зеленский отметил, что в ближайшее время таких людей станет больше. По его мнению, в претенденты на получение российского гражданства запишутся люди, «цинично грабившие Украину, злоупотребляя своими должностями».