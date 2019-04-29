Запас хода Tesla Roadster нового поколения превысит тысячу километров

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Илон Маск, основатель автомобильной компании Tesla, в одном из сообщений в «Твиттере» сообщил о том, что модель Roadster следующей генерации сможет проехать без подзарядки свыше 1 тысячи километров.

Сравнительно недавно американский автопроизводитель обновил батареи для электромобилей Model S и Model X, повысив их характеристики. Поэтому многие начали задаваться вопросом о том, какой запас хода получит новый «Родстер». При его анонсе заявлялась цифра в 997 километров, однако недавно Маск немного подкорректировал ее, указав, что он сможет проехать более тысячи километров.

На сегодняшний день ни один легковой автомобиль на электротяге не способен проехать так много на одном заряде, поэтому в данное заявление довольно сложно поверить. С другой стороны Tesla ранее еще никогда не публиковала заведомо ложных сведений о своих машинах.