Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Запас хода Tesla Roadster нового поколения превысит тысячу километров

Дата:
Илон Маск, основатель автомобильной компании Tesla, в одном из сообщений в «Твиттере» сообщил о том, что модель Roadster следующей генерации сможет пр
Взято с Pixabay

Илон Маск, основатель автомобильной компании Tesla, в одном из сообщений в «Твиттере» сообщил о том, что модель Roadster следующей генерации сможет проехать без подзарядки свыше 1 тысячи километров.

Сравнительно недавно американский автопроизводитель обновил батареи для электромобилей Model S и Model X, повысив их характеристики. Поэтому многие начали задаваться вопросом о том, какой запас хода получит новый «Родстер». При его анонсе заявлялась цифра в 997 километров, однако недавно Маск немного подкорректировал ее, указав, что он сможет проехать более тысячи километров.

На сегодняшний день ни один легковой автомобиль на электротяге не способен проехать так много на одном заряде, поэтому в данное заявление довольно сложно поверить. С другой стороны Tesla ранее еще никогда не публиковала заведомо ложных сведений о своих машинах.

Новости по теме:

  1. Renault назвала точную дату презентации нового кросс-купе Arkana
  2. Автоэксперт рассказал о способе сэкономить на визите в автосервис
  3. Эксперты подсчитали, как долго авто может проехать без бензина

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Российский Mirrow презентует в Париже конкурента Smart

Новое купе BMW 8-Series не получит двигатель V12

АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель для обновленной Lada Granta

Ключи для автомобилей BMW будут заменены мобильным приложением

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках