Заместитель мэра родного города Гитлера уйдет в отставку из-за расистского стихотворения

Представители австрийской Партии свободы (АПС) заявили во вторник, что их член и заместитель мэра родного города Адольфа Гитлера вскоре уйдет в отставку. Причиной этому стало стихотворение чиновника, в котором он сравнил мигрантов с крысами. Оно вызвало бурю негодования среди множества людей.

В стихотворении Кристиана Шилхера, заместителя главы города Браунау-ам-Инн в Верхней Австрии, использовался образ зарубежных крыс, интегрирующихся в австрийское общество, чтобы проиллюстрировать опасность «смешения» культур и языков.

Лидер ультраправой партии и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Шилхер уволится с работы и покинет АПС «для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба репутации фракции».

Возникший скандал затмил запуск очередной кампании АПС в преддверии выборов в Европейский парламент, которые начнутся в следующем месяце.

Канцлер Себастьян Курц, который возглавляет коалицию между АПС и его собственной правоцентристской австрийской Народной партией (АНП) с конца 2017 года, высоко оценил «четкие действия» Штрахе.

«Отставка заместителя мэра Браунау была единственным логическим результатом этого отвратительного и расистского стихотворения», – отметил Курц.

Партии как Курца, так и Штрахе базируются на антииммиграционных программах, но с приближением майских выборов Курц оказался под давлением, и ему пришлось осудить действия некоторых членов АПС.

Оппозиционная Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заявила, что коалицию необходимо распустить, чтобы защитить «имидж страны».

«Требуется демократический консенсус в отношении того, что людей ни в коем случае нельзя очернять, оскорблять или унижать», – заявила во вторник лидер СДПА Памела Ренди-Вагнер.

На прошлой неделе Штрахе подвергся критике за публикацию в Facebook ссылки на сайт, на котором опубликовано отрицание Холокоста и представлены различные антисемитские теории заговора.

Пост был впоследствии удален.

На прошлой неделе бывший лидер Народной партии Австрии Рейнхольд Миттерленер, резко раскритиковал Курца за текущее руководство правительства, обвиняя его в том, что он делает из мигрантов и беженцев козлов отпущения.

В марте АПС была подвергнута тщательной проверке из-за ее возможных связей с националистической идентитарической группой, которая получила пожертвование от подозреваемого в нападении на мечеть в Новой Зеландии Брентона Тарранта.

После этого эпизода Курц потребовал, чтобы партия разорвала все связи с идентитаристами.