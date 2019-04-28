Xiaomi объявила о выпуске фирменной кредитной карты

Китайский производитель гаджетов Xiaomi сообщил о скором выпуске собственной кредитной карточки. В проекте участвует один из банков КНР.

В издании MyDrivers показан рекламный плакат, опубликованный компанией и демонстрирующий кредитную карту с названием соответствующего бренда. Журналисты отмечают, что возможным партнером производителя смартфонов является Chine Merchants Bank.

Около четырех лет назад компанией Xiaomi были выпущены приложения для мобильных устройств, с помощью которых можно осуществлять покупки ее товаров на территории КНР в кредит по специальной процентной ставке.