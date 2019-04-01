Всего час ходьбы в неделю избавляет от риска стать инвалидом

Всего один час в неделю быстрой ходьбы – как будто вы опаздываете на прием к врачу или пытаетесь сесть на уходящий поезд – предотвращает инвалидность у пожилых людей, страдающих от болей при артрите, а также болей и скованности в колене, бедре, лодыжке или ступне. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном специалистами Северо-западной мемориальной больницы.

«Это менее 10 минут в день, но благодаря этому люди смогут сохранить свою подвижность и независимость. Это вполне выполнимо», – сообщила ведущий автор исследования Дороти Данлоп, профессор профилактической медицины в Школе медицины им. Файнберга при Северо-Западном университете. «Этот минимальный порог может побудить неактивных пожилых людей начать вести физически активный образ жизни, который дает широкий спектр преимуществ для здоровья организма».

Исследование будет опубликовано 1 апреля в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Приблизительно 14 миллионов пожилых людей в США имеют симптоматический остеоартрит коленного сустава, который является наиболее распространенной формой остеоартрита. Приблизительно у двух из пяти человек с остеоартрозом – у большинства пациентов он развивается в нижних суставах – возникают ограничения по инвалидности.

Исследование показало, что всего час еженедельной физической активности, которая может быть как умеренной, так и интенсивной, позволяет пожилым людям сохранить себе способность выполнять ежедневные задачи, такие как самостоятельно одеваться или переходить улицу до того, как изменится сигнал светофора.

Один час физических упражнений в неделю снизил риск мобильной инвалидности (скорость ходьбы менее одного метра в секунду, что не позволяет безопасно перейти улицу) на 85 процентов. К тому же на 45 процентов снижается риск инвалидности, усложняющей выполнение рутинных задач (ходьба по комнате, купание и переодевание).

Через четыре года после начала исследования 24 процента пожилых участников эксперимента, которые не тратили каждую неделю один час на активные физические нагрузки, шли слишком медленно, чтобы безопасно перейти улицу, а 23 процента сообщили о проблемах с утренними рутинными задачами.

Исследователи проанализировали данные более чем 1500 человек, полученные в рамках Национальной инициативы по остеоартриту из Балтимора, Питтсбурга, Колумбуса и Потакета, Род-Айленд. Все взрослые испытывали боль или скованность в суставах нижних конечностей из-за остеоартрита, но не являлись инвалидами, когда началось исследование. Их физическая активность контролировалась с помощью акселерометров.

«Наша цель состояла в том, чтобы увидеть, какой вид деятельности может помочь людям избежать инвалидности», – отметила Данлоп.

Специалисты рекомендуют пожилым людям, страдающим от артрита, выполнять физические упражнения с низкой интенсивностью. Чтобы принести существенную пользу организму, включая снижение риска сердечно-сосудистых болезней и многих других хронических заболеваний, эксперты рекомендуют пенсионерам осуществлять тренировки умеренной интенсивности не менее двух с половиной часов в неделю.

Однако второй уровень активности может оказаться пугающим для неактивных пожилых людей с болями в нижних конечностях, отметила Данлоп.

«Мы надеемся, что это новое открытие для общественного здравоохранения послужит стимулом для достижения промежуточной цели физической активности», – добавила Данлоп. «Один час в неделю – это ступенька для людей, которые в настоящее время ведут неактивный образ жизни. Люди уже могут начать работать над решением этой проблемы».