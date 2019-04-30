ВМС США запатентовали уникальный треугольный самолет

В Сети появилась информация о том, что ВМС Соединенных Штатов отправили патент на уникальный самолет, обладающий треугольной формой и способный изменять реальность.

На воздушном судне установлен космический двигатель оригинального образца. Он использует микроволновые излучатели, создающие электромагнитные линии, благодаря которым на обшивке аппарата возникает поляризованный вакуум – именно он позволяет развивать самолету огромную скорость.

Уменьшение веса обеспечивает специальная внутренняя система. С помощью нее снижается инерция и сопротивление воздуха. Все это увеличивает маневренность и скорость самолета. Правда, многие эксперты сомневаются в подлинности опубликованной информации.