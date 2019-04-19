В Японии из больницы выпишут родившегося с весом 258 граммов младенца

В скором времени из детского медицинского центра в Японии будет выписан младенец, который родился с самым маленьким весом в мире – он составляет всего 258 граммов.

В ходе беременности у матери ребенка начала развиваться гипертония, из-за чего доктора всерьез забеспокоились о состоянии мальчика. Осенью 2018 года на 24-й неделе врачи решили провести кесарево сечение. Новорожденный весил меньше трехсот граммов, что стало новым рекордом среди младенцев.

Мама малыша признается, что боялась касаться его, так как он был очень маленьким, и она не хотела случайно навредить ему. Врачи тоже столкнулись с массой проблем, к примеру, они поначалу не могли установить капельницу, так как сосуды ребенка оказались тоньше иголок. В настоящее время мальчик весит 3,3 килограмма при росте в 43 сантиметра.