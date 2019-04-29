В сети появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади

СМИ «Al-Furqan Media» террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ, в том числе «ИГ») выложило видеоролик, в котором фигурирует лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади. Информация появилась из источника «SITE Intelligence Group», опубликовавшего пост в социальной сети Twitter.

Рита Кац, глава организации «SITE Intelligence Group», которая отслеживает публикации джихадистов, подчеркивает, что предыдущие кадры с аль-Багдади были опубликованы еще в 2014 году.

Согласно Кац, на видео Абу Бакр в «спокойной обстановке» ведет беседу с людьми, чьи лица замазаны. Разговор связан с войной против «крестоносцев», боевыми действиями на территории города Багус, который расположен в провинции Сирии Дейр эз-Зор. Напомним, что в марте 2019 года об освобождении данного города заявили Соединенные Штаты. Источник «SITE Intelligence Group» уточняет, что таким образом становится очевидно, что видео было записано в этом году, позднее заявления США.