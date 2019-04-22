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В России значительно упали продажи люксовых автомобилей

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В Интернете появился отчет о продажах люксовых авто в России за первый квартал 2019 года. Оказалось, что они упали почти на 19 процентов. На 1-м месте
Взято с Pixabay

В Интернете появился отчет о продажах люксовых авто в России за первый квартал 2019 года. Оказалось, что они упали почти на 19 процентов.

На 1-м месте по продажам находится модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая разошлась тиражом в 124 единицы. Далее идут автомобили Bentley с показателем в 59 штук. Занять 3-ю строчку смог бренд Maserati, реализовавший 29 машин. Затем идут спорткары марки Lamborghini, нашедшие сразу 28 покупателей.

Как и прежде, более половины всех автомобилей класса люкс были приобретены в столице России (152 единицы). Потом идет Подмосковье, где было реализовано 26 подобных машин. На 3-м месте оказался Санкт-Петербург со значением в 21 авто.

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