В России продажи новых электрокаров в первом квартале выросли в 4 раза

В прошлом квартале текущего года на территории РФ было реализовано 66 электромобилей, что более чем 4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Более половины продаж приходятся всего на одну модель I-Pace от британской марки Jaguar. Ранее на 1-й строчке находился японский электрокар Nissan Leaf, но теперь он упал на 2-е место, причем его тираж снизился вдвое – до 19 штук. Далее идут автомобили Tesla, которые смогли найти 8 новых обладателей.

Самым высоким спросом подобные авто пользуются в Московской области, где был реализован 21 электромобиль. Затем идет Санкт-Петербург, в котором автолюбители приобрести 5 электрокаров. Однако в целом продажи машин на электротяге в России находятся на очень низком уровне по сравнению со многими другими странами мира.