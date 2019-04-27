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В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

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Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае. Приобрести базовый вариант можно за 82 тысячи юаней (о

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае. Приобрести базовый вариант можно за 82 тысячи юаней (около 790 тысяч рублей).

Благодаря обновлению у кроссовера значительно изменились как интерьер, так и экстерьер. К примеру, на автомобиле теперь установлены светодиодные фары, измененные бамперы, доработанная решетка радиатора, LED-фонари и динамические поворотники. В салоне теперь размещен сенсорный блок для управления климатической системой, «парящий» экран, спортивное рулевое колесо и современный комплекс мультимедиа.

Топовые варианты авто и вовсе оснащены адаптивным круиз-контролем и механизмом превентивного торможения. Линейка двигателей теперь обладает турбированным мотором объемом 1,6 литра и мощностью 197 «лошадок», который работает вместе с 7-скоростной роботизированной трансмиссией. В продажу поступят только переднеприводные модели.

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