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В пинском парке замечены змеи

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Прошедшие выходные в Пинске могли похвастать хорошей и теплой погодой — в воскресенье температура воздуха поднималась до 18 градусов.

Благодаря этому горожане получили возможность хорошо провести время в местном парке. Но погреться на солнышке захотели не только люди — в некоторых местах были обнаружены змеи. Фотографии и видеозаписи со спокойно отдыхающими пресмыкающимися тут же выложили в социальных сетях. На них можно увидеть как крупные клубки, состоящие из нескольких змей, так и одиночек.

Найденные змеи являются представителями семейства ужей — самыми распространёнными ползающими пресмыкающимися в Беларуси. Они не отличаются излишней агрессией и обычно стараются держаться подальше от людей.

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