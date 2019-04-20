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В ДТП с участием автобуса в Воронеже погибли 4 человека

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Представители управления МВД по Воронежской области сообщили о том, что в областном центре произошло смертельное ДТП с участием иномарки и пассажирско

Представители управления МВД по Воронежской области сообщили о том, что в областном центре произошло смертельное ДТП с участием иномарки и пассажирского транспортного средства.

Инцидент случился сегодня в 5 часов утра по Москве в окрестностях Ленинского проспекта. Друг в друга врезались отечественный автобус ПАЗ и легковая машина «Киа Оптима». Оба водителя умерли на месте, а также два пассажира, сидевшие в иномарке. Пассажирский транспорт ехал пустым.

На данный момент времени на месте ДТП работают служащие правоохранительных органов, пытающиеся выяснить все обстоятельства произошедшего. Пока что неизвестно, кто именно являлся виновником аварии.

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