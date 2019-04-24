В Астрахани произошло серьезное ДТП с участием «Газели»

В ночь на 24 апреля в Астрахани случилась серьезная дорожная авария, в которой друг в друга врезались легковой автомобиль ВАЗ 2104 и бортовой грузовик «Газель».

Инцидент произошел на улице Краматорской, на которой несколько часов трудились спасатели и работники скорой помощи, желая спасти водителя легковой машины. К счастью, 59-летний водитель «четверки» выжил. Его достали из транспортного средства и отправили в ближайшее медицинское учреждение. Медики зафиксировали у него несколько переломов.

В Сети позднее появились первые фотографии ДТП, на которых можно увидеть сильно покореженный ВАЗ 2104. Некоторые пользователи до сих пор не верят, что водитель авто смог выжить.