В Антарктиде за одну ночь исчезли тысячи птенцов пингвинов

В Антарктиде второй крупнейшей на Земле колонии императорских пингвинов грозит полное вымирание. В течение трёх последних лет погибли практически все рождённые птенцы.

С помощью спутниковых снимков Британская антарктическая служба вела наблюдение за колонией на Халли-Бэй, в которой ежегодно зимуют до 25 тысяч пар пингвинов. В 2016 году было обнаружено, что льдина, на которой расположились животные, страдает от сильного влияния тёплого воздуха и штормовой погоды. В одну ночь часть ледяного шельфа откололась в море, из-за чего погибли все птенцы, не научившиеся ещё держаться на воде.

Подобная ситуация повторилась и в последующих годах. Ледник не успевает восстанавливать свою массу, что приводит к гибели птиц. Выжившие перебрались на другие места, в частности, было замечено резкое увеличение в размерах соседней колонии, часть пропала в неизвестном направлении.