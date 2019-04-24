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Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

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Украинское правительство более не собирается держать в тайне засекреченные советские изобретения, имеющих статус государственной тайны. Инициатива был

Украинское правительство более не собирается держать в тайне засекреченные советские изобретения, имеющих статус государственной тайны. Инициатива была выдвинута вице-премьером Степаном Кубиевым 24 апреля в ходе заседания кабинета министров Украины и принята без обсуждения.

Подобное решение — ещё один пункт, благодаря которому Украина держит взятый Петром Порошенко курс на пересмотр международных договоров и постепенно выходит из всех заключённых договоров СНГ, не соответствующих их национальным интересам.

Соглашение о взаимном неразглашении информации о секретных разработках Советского Союза было заключено в 1999 году и подписано 4 июня в Минске бывшими советскими республиками. В Украине документ начал действовать с оговорками с 31 января 2000 года.

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