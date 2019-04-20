Ученые выяснили, что заниматься спортом эффективнее вечером

Американские и израильские ученые обнаружили, что эффективность тренировок во многом зависит от времени суток.

Специалисты брали мышей и помещали их на дорожки для бега в разные периоды времени. В результате они выяснили, что в вечерние часы эффективность от физической деятельности на 50 процентов выше, чем в другие временные отрезки. По этой причине исследователи советуют перенести утренние пробежки на вечер.

Оказалось, что в вечерний период мышам было необходимо меньше кислорода для тренировок. К тому же они заметили повышенное содержание субстанции в их организме, повышающей метаболизм тканей. Тем самым ученым удалось подтвердить теорию о том, что от времени тренировок зависит их результативность.