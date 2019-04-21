Ученые предложили создать «космический гараж» для старых спутников

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Исследователи из Франции смогли спроектировать «космический гараж», предназначенный для отслуживших свой срок спутников. Тем самым удастся снизить количество орбитального мусора.

По словам французских специалистов, вместо запуска совершенно нового космического аппарата следует просто отремонтировать, заправить или улучшить старый в особом «гараже». Речь идет о небольшой станции, в которой можно было бы чинить или утилизировать вышедшие из строя спутники.

В настоящее время орбитальные аппараты, у которых был выработан ресурс, продолжают летать вокруг Земли, со временем разрушаясь и становясь очередными космическими отходами, двигающимися со скоростью почти 8 км/с. Они представляют значительную опасность для МКС и кораблей.