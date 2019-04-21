Здесь рождаются новости.
Главная
КОСМОС

Ученые предложили создать «космический гараж» для старых спутников

Дата:
Исследователи из Франции смогли спроектировать «космический гараж», предназначенный для отслуживших свой срок спутников. Тем самым удастся снизить кол
Взято с Pixabay

Исследователи из Франции смогли спроектировать «космический гараж», предназначенный для отслуживших свой срок спутников. Тем самым удастся снизить количество орбитального мусора.

По словам французских специалистов, вместо запуска совершенно нового космического аппарата следует просто отремонтировать, заправить или улучшить старый в особом «гараже». Речь идет о небольшой станции, в которой можно было бы чинить или утилизировать вышедшие из строя спутники.

В настоящее время орбитальные аппараты, у которых был выработан ресурс, продолжают летать вокруг Земли, со временем разрушаясь и становясь очередными космическими отходами, двигающимися со скоростью почти 8 км/с. Они представляют значительную опасность для МКС и кораблей.

Новости по теме:

  1. Нейросеть определила возраст ребенка по движениям его глаз
  2. Ученые разработали аккумулятор, заряжающийся от влаги
  3. Опубликованы фото разобранного смартфона Samsung Galaxy Fold

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Российские ученые: Теоретическая химия 10 лет шла по ложному пути

К Земле движется целая армада НЛО

В Tesla объявили конкурс фанатских видеороликов

GPS-навигаторы отключают некоторые участки мозга

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках