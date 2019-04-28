Ученые назвали 5 причин, делающих женщин толстыми

Специалистами был составлен список главных причин, из-за которых у женщин появляются проблемами с лишними килограммами.

Первая связана с процессом смены соотношения мышц и жира в женском организме. После 30 лет объем последнего увеличивается, а первого – падает. Падение может составить до 5 процентов каждый год. Вторая заключается в том, что у многих женщин изначально имеется малое количество мышц, поэтому они быстрее набирают вес.

Следующая причина связана с нисходящей эмоциональной спиралью, то есть с течением времени человек теряет мотивацию к слежению за своим внешним видом. Эксперты также отмечают, что ожирение возникает из-за ежедневных стрессов, приводящих к сбоям внутри организма. Последняя причина связана с употреблением большого количества сладостей.