УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Генеральный директор и владелец Sollers, куда входит ульяновский автозавод, Вадим Швецов рассказал о планах относительно выпуска нового внедорожника. Как сообщил Швецов, новинка будет выпущена в 2020 году и будет разработана на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado. Также было отмечено, что новая модель будет называться «Русский Прадо». Информация об этом стала известная 1 апреля изданию «РИА Новости».

Сообщается, что данная платформа будет использоваться для нескольких кузовов модели. Также стало известно, что новая модель будет стоить в районе 1,5 миллиона рублей.

«У нас будет одна платформа, которая будет использоваться на нескольких кузовах. Это кузов внедорожник, это кузов пикап, это кузов монокэб и фургончик на базе этого решения», — сообщил гендиректор Sollers.

На данный момент идет подготовка старта производства на Заволжском автозаводе. «Русский Прадо» получит и новый двигатель, который УАЗ будет разрабатывать совместно с немецкой компанией FEV.

По словам Швецова, планируется выпустить несколько вариаций силового агрегата. Автолюбителям будут доступны четырехцилиндровые бензиновые и газовые битопливные моторы. Для коммерческих покупателей компания будет предлагать простой атмосферный силовой агрегат, а для активной езды будет разработан турбированный мотор.

Вадим Швецов добавил, что перед ними стоит задача сделать качественный автомобиль по приемлемой цене.