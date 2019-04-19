УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей

В скором времени Ульяновский автозавод выпустит в продажу модификацию внедорожника «Хантер», получившую говорящее звание «Экспедиция».

Судя по фотографиям новинки, автомобиль получил яркую чёрно-оранжевую раскраску, хотя сообщается и о других цветах — «хаки» и серо-коричневом. В комплектацию входит расположенный на крыша багажник, лестница и лебёдка. Кроме этого, автомобиль оснащён шинами BF Goodrich All-Terrain, имеет усиленные бамперы и пороги, а также защиту рулевой тяги.

На внедорожнике установлен 2,7 литровый двигатель ZMZ с мощностью в 134 л. с., работающий совместно с механической коробкой передач. Из средств комфорта присутствует подогрев сидений и водоотталкивающая обивка.

Стоимость «Экспедиции» начинает от 984 900 рублей, что делает модель самой дорогой среди всех «Хантеров».