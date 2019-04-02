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Toyota представит обновленный хэтчбек Yaris

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Японский автопроизводитель Toyota анонсировал скорую премьеру обновленного варианта хэтчбека Yaris, который представляет собой перелицованную версию Mazda 2.

Новинка отличается от оригинала массивной радиаторной решеткой и выходом на американский рынок. Скорее всего, его оборудуют взятым у «Мазды» четырехцилиндровым силовым агрегатом объемом 1,5 литра и мощностью 106 «лошадок». Он будет работать вместе с 6-скоростным «автоматом».

Даже базовая версия авто получит современную систему мультимедиа с небольшим тачскрином диагональю 7 дюймов, видеокамеру для заднего обзора, опцию экстренного торможения, алюминиевые колесные диски диаметром 16 дюймов, противотуманники и массу других новейших опций.

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