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Станцевавшего на крышах машин жителя Архангельска могут посадить на 5 лет

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Жителю Архангельска придется заплатить своей свободной за повреждение чужих машин во время танца на их крышах.

В сентябре прошлого года подвыпивший 44-летний мужчина забрался на машину «Тойота» и начал прыгать на ее крыше, исполняя незамысловатый танец. В результате он повредил заднюю дверь и потолок автомобиля. Владелец авто постарался отогнать правонарушителя, но тот успел повредить еще 3 транспортных средства.

В результате обвиняемый нанес автовладельцам ущерб в размере 162 000 рублей. Сотрудники полиции открыли уголовное дело на мужчину. Теперь ему грозит наказание в виде 5 лет заключения в тюрьме.

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