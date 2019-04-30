Создание ЗРК С-500 перешло на завершающую стадию

Недавно были завершены все тесты элементов нового ЗРК С-500 «Прометей»». Речь идет о многофункциональной радиолокационной станции и радиокомплексе, которые были испытаны на специальном полигоне.

Согласно словам Александра Горькова, российского генерал-лейтенанта, С-500 представляет собой следующую генерацию систем противовоздушной обороны, способную уничтожать даже баллистические блоки и космические аппараты.

Специалисты отмечают, что новый комплекс может работать в паре с «Панцирем-СМ», который займется обнаружением и ликвидацией беспилотных летательных аппаратов. Это позволит снизить расходы базовых дальнобойных снарядов «Прометея».