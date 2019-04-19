Составлен рейтинг лучших автомобильных интерьеров в 2019 году

Эксперты Ward’s Auto опубликовали ежегодный рейтинг самых лучших авто-интерьеров. Тестирование проводили восемь человек, оценивая в течение двух месяцев 32 автомобиля по множеству параметров.

Первое место получил Bentley Continental GT. Каждый салон этой модели создаётся вручную, на натуральную кожаную отделку уходит около 10 шкур молодых бычков. Стоимость машины в США начинается от 276 730 долларов.

В десятку победителей неожиданно попал и бюджетный Nissan Kicks с ценой в 23 330 долларов, что ниже, чем средняя стоимость машины в Америке — 36 тысяч долларов. Было отмечено, что в модели удачно сочетаются друг с другом цвет и материал, также похвал удостоилась система кругового обзора и общая эргономика салона.

В первую десятку входят следующие автомобили: Bentley Continental GT, BMW M850i, Genesis G70, Hyundai Santa Fe, Jeep Gladiator, Lincoln Nautilus, Mercedes-Benz A220, Nissan Kicks, Toyota RAV4 и Volvo V60.