Смартфон Huawei P30 Pro прошел испытание на прочность

Популярный видеоблогер решил протестировать на прочность гаджет Huawei P30 Pro, который считается наиболее совершенной моделью производителя на сегодняшний лень.

Первым делом он решил проверить стекло, которое защищает заднюю и лицевую панели от царапин. Оказалось, что повредить его крайне трудно, поэтому девайс можно без проблем носить в том же месте, что и ключи или металлические брелоки. Смартфон также не получилось разломать пополам – корпус слегка погнулся, но затем возвратился в изначальное состояние.

Однако рамка из алюминия довольно быстро «сдалась» под напором блогера. К примеру, ему удалось без проблем поцарапать ее металлическим предметом. Стекло под камерой тоже было очень хрупким. В конце автор видео подержал гаджет перед зажигалкой, из-за чего на его экране возникло желтое пятнышко.