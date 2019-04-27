Складной iPhone с выдвижной передней камерой показали на видео

В Интернете был размещен видеоролик, на котором продемонстрирован новый гаджет iPhone, оснащенный гибким дисплеем и выдвижной фронтальной камерой.

Этой осенью на официальной презентации Apple будут показаны совершенно новые модели «Айфонов». Согласно предварительной информации специалисты производителя трудятся над добавлением в устройства поддержки 5G-сетей, поэтому складной смартфон в 2019 году, скорее всего, представлен не будет.

Создатели видео назвали показанный девайс iFlex. Они считают, что он будет оснащен выдвигающейся селфи-камерой. Основная камера расположена на задней стороне гаджета в вертикальном блоке.