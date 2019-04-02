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Сделан важный шаг к персональной иммунотерапии рака

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Исследователями Швейцарской высшей технической школы был создан искусственный геном микроорганизма, получивший название Caulobacter ethensis 2.0.

В основе исследования легли разработки генетика Крейга Вентера, создавшего более десяти лет назад первую синтетическую бактерию. Полученная им ДНК содержала 473 гена, предназначение 149 которых из них осталось неизвестным.

Швейцарские биологи взяли микроб Caulobacter ethensis, содержащий более 4000 генов. Из них для поддержки жизнедеятельности нужны лишь 680. С помощью нового алгоритма удалось сократить цепочку ДНК практически на 20%, избавившись от повторов и ненужных участков.

Микроорганизм на данный момент существует в виде молекул, но, согласно проверке, как минимум 580 переписанных генов, из необходимых 680, работоспособны. Планируется создание третьей, полностью функционирующей, версии бактерии.

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