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Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года

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Ранее директором «Aurus» Францем Герхардом Хильгертом было обещано, что стоимость их автомобилей станет известна в начале года, когда старту

Ранее директором «Aurus» Францем Герхардом Хильгертом было обещано, что стоимость их автомобилей станет известна в начале года, когда стартуют продажи. Затем начало продаж было отложено на лето, впоследствии на вторую половину года.

Со слов Вагифа Бикулова, операционного директора Aurus компании «Авилон», стало известно, что поставка машин для розницы в текущем году не планируется вообще по неизвестным ему причинам. По другой информации, продажи отложены из-за ряда вопросов, связанных с производством и организацией. При этом отмечается, что в утверждённые сроки даже у автогигантов не получается выпустить новые модели, что уж тут говорить о недавно появившемся производителе.

Все производимые сейчас автомобили поставляются в государственные учреждения.

Планируется, что покупателям предоставят на выбор две модели Aurus: Senat и Senat Limousine. Цены должны быть объявлены во второй половине мая.

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