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Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

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Согласно информации, размещённой в понедельник в газете Вооружённых сил Российской Федерации «Красная звезда», за прошедшую неделю у российс

Согласно информации, размещённой в понедельник в газете Вооружённых сил Российской Федерации «Красная звезда», за прошедшую неделю у российских границ было замечено 28 различных иностранных летательных аппаратов, проводящих воздушную разведку.

Для предупреждения возможности пересечения государственной границы РФ во время приближения воздушных целей истребители ВКС были дважды подняты в воздух на перехват и сопровождение разведчиков в противоположную сторону. По сообщению Министерства обороны страны, нарушения границы страны не были допущены.

Также ведомство отметил, что в рамках программы по летней боевой подготовке на прошлой неделе военные провели 308 летных смен на 86 аэродромах.

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