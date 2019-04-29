Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны

Согласно информации, размещённой в понедельник в газете Вооружённых сил Российской Федерации «Красная звезда», за прошедшую неделю у российских границ было замечено 28 различных иностранных летательных аппаратов, проводящих воздушную разведку.

Для предупреждения возможности пересечения государственной границы РФ во время приближения воздушных целей истребители ВКС были дважды подняты в воздух на перехват и сопровождение разведчиков в противоположную сторону. По сообщению Министерства обороны страны, нарушения границы страны не были допущены.

Также ведомство отметил, что в рамках программы по летней боевой подготовке на прошлой неделе военные провели 308 летных смен на 86 аэродромах.