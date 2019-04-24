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Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

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Группа при Министерстве природы подготовила расширенный реестр животных, запрещённых к домашнему содержанию. Отмечается, что этот список ещё не утверж

Группа при Министерстве природы подготовила расширенный реестр животных, запрещённых к домашнему содержанию. Отмечается, что этот список ещё не утверждён и впоследствии, возможно, будет подвергнут коррекциям.

В изначальной версии на содержание в домашних условиях подлежат запрету такие представители, как крупные кошачьи — львы, леопарды, гепарды, тигры, и другие, ушастые тюлени, американские дикобразы, и даже слоны и бегемоты. Кроме них, запрещены и членистоногие — экзотические пауки и скорпионы.

В новой версии перечень дополнился многими другими существами: ещё одним видом кошачьих — сервалами, росомахами и медоедами, гиенами, варанами, павианами, крокодилами, тарантулами, питонами длиной более 4-х метров, черепахами: трёхкоготными мягкотелыми и каймановыми, панцирем более 30 см. Также под запрет попали макаки, филины и обыкновенные лисы, и подводные животные: мурены и электрические угри.

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