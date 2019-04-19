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Renault сертифицировала кросс-купе Arkana для России

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В базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana, который был анонсирован сравнительно недавно. В документе отмечается, что новинка буд

В базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana, который был анонсирован сравнительно недавно.

В документе отмечается, что новинка будет выпущена на авторынке России с двумя моторами. «Топовым» окажется 150-сильный двигатель объемом 1,3 литра, работающий вместе с вариатором (вариант с МКПП появится позднее). Основным будет атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 114 «лошадок», способный комплектоваться как с «механикой», так и с вариатором. В продажу поступят передне- и полноприводные версии авто.

Серийный вариант не получит дисковые тормоза, имевшиеся у концепт-кара – вместо них будут установлены обычные барабанные устройства. Сборка Arkana организована на заводе автопроизводителя в Москве. Старт продаж должен начаться уже в ближайшие месяцы.

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