Renault сертифицировала кросс-купе Arkana для России

В базе Росстандарта появилось ОТТС на кросс-купе Renault Arkana, который был анонсирован сравнительно недавно.

В документе отмечается, что новинка будет выпущена на авторынке России с двумя моторами. «Топовым» окажется 150-сильный двигатель объемом 1,3 литра, работающий вместе с вариатором (вариант с МКПП появится позднее). Основным будет атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 114 «лошадок», способный комплектоваться как с «механикой», так и с вариатором. В продажу поступят передне- и полноприводные версии авто.

Серийный вариант не получит дисковые тормоза, имевшиеся у концепт-кара – вместо них будут установлены обычные барабанные устройства. Сборка Arkana организована на заводе автопроизводителя в Москве. Старт продаж должен начаться уже в ближайшие месяцы.