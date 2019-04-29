Renault назвала точную дату презентации нового кросс-купе Arkana

Французский автопроизводитель Renault сообщил, что официальный дебют модели Arkana должен будет пройти 22 мая в столице РФ.

Данный кросс-купе является первым автомобилем, разработанным брендом специально для российского авторынка. Он базируется на значительно усовершенствованной архитектуре В0, на основе которой ранее были разработаны все новые модели компании. В продажу, судя по всему, поступят версии с двумя бензиновыми моторами: турбированным двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 150 «лошадок», а также атмосферным агрегатом объемом 1,6 литра и мощностью 114 «лошадей».

Оба мотора смогут работать вместе как с 5-скоростной МКПП, так и с вариатором. Россияне смогут приобрести либо полноприводную, либо переднеприводную модель. Стоимость Arkana, скорее всего, составит не менее 1 200 000 рублей.