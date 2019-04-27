Появился ТОП-5 самых стильных хэтчбеков на рынке РФ

Эксперты решили опубликовать список из пяти наиболее стильных хэтчбеков, которые можно приобрести на авторынке РФ. На 1-м месте оказался Mercedes-Benz A-Class.

Немецкая модель обладает красивым дизайном и богатым оснащением, а также несколькими комплектациями. Приобрести базовую модификацию можно за 1 миллион 790 тысяч рублей. Следующую строчку занял вернувшийся в предыдущем году хэтчбек Volkswagen Golf, оборудованный различными электронными помощниками и имеющий знакомый, но обновленный вид. Купить его можно за 1 миллион 430 тысяч рублей.

На 3-м месте оказался редкий, но весьма красивый автомобиль Mini Hatch, который имеет массу расцветок и современное оснащение. Мощность его мотора составляет 136 «лошадок», поэтому машина получилась довольно резвой. Любителям спортивных моделей наверняка понравится Audi A3 Sportback с цифровой панелью приборов и множеством ассистентов. В конец списка попал сравнительно недорогой Ford Fiesta, имеющий довольно простенький, но при этом притягательный дизайн.