Почему Эстремадура остается забытым регионом Испании

Расположенный на краю железнодорожной линии город Вильяфранка-де-лос-Баррос, по сути, находится в очень выгодном положении для перевозки товаров со своих трех заводов. Однако есть небольшая проблема – поезда через него не проходят.

Таким образом, продукция перевозится на грузовиках из этого населенного пункта, расположенного на юго-западе Эстремадуры, в беднейшем регионе Испании, а также в его худшем месте, что является серьезной проблемой в преддверии всеобщих выборов, которые намечены на 28 апреля.

Хоть Вильяфранка расположен посреди виноградников, он больше зависит от промышленного сектора, чем от сельского хозяйства.

В то время как в Эстремадуре в целом наблюдается сокращение численности населения, ей все же удалось сохранить этот 13-тысячный город благодаря трем фабрикам: одна производит бутылки, другая – грили для приготовления пищи, а третья – перерабатывает алюминий.

Но «поезда идут медленно, и их очень мало», – отмечает Хоакин Родригес, заместитель мэра залитого солнцем города.

Густая сеть скоростных поездов Испании известна по всей Европе. Но ее «щупальца» все еще не дотянулись до Эстремадуры, находящейся на границе с Португалией.

Поезда, которые связывают две столицы провинций, Бадахос и Касерес, с Мадридом устарели и часто ломаются.

В довершение ко всему этому, они дорогие, заявляет Хуан Карлос Лопес Дуке, пресс-секретарь ассоциации Милана Бонита, которая выступает за улучшение качества поездов – вопрос, который находился в центре внимания перед выборами.

«Дешевле сесть на самолет до Канарских островов (испанский архипелаг, расположенный в 1200 километрах к югу от материка – прим. редакции)», – добавляет политик.

Министр общественных работ Хосе Луис Абалос пообещал, что к 2020 году гибридные поезда свяжут регион с остальной частью Испании.

Эти поезда могут развивать скорость до 200 километров в час и работают на электричестве и дизельном топливе, что весьма полезно при отсутствии электрифицированных железнодорожных линий, как в Эстремадуре.

Забытые

Регион был заброшен во время диктатуры Франциско Франко в 1939-1975 годах, сообщает Сезар Рамос Эстебан, социалистический законодатель в Касересе.

И 44 года спустя, несмотря на субсидии со стороны государства и ЕС, Эстремадура остается преимущественно сельскохозяйственным регионом.

Самая лучшая ветчина Испании, всемирно известный «Хамон Иберико», создается из свиней, которые питаются на зеленых пастбищах Эстремадуры.

Помидоры выращивают на южных равнинах, что делает его крупнейшим производителем фруктов в Испании.

Это наименее развитый регион в стране с самым низким ВВП на душу населения и самой высокой безработицей – 23,1 процента по сравнению со средним показателем по стране в 14,4 процента.

Сезар Рамос отмечает, что сменяющие друг друга региональные правительства, большинство из которых являются социалистическими, пытались обеспечить всем доступ к государственным услугам, где бы они ни жили.

Он добавляет, что в регионе с населением в один миллион человек, в котором еще 700 000 человек проживают за пределами его границ, власти боролись за то, чтобы избежать гибели деревень.

В Касас-де-Дон-Антонио, деревне в 40 километрах к югу от Касереса, где сотни белых домов расползаются по холму, чтобы сгруппироваться вокруг одной церкви, живут только 85 человек.

Однако тут есть доктор, медсестра и аптека, говорит 82-летний Педро Макарино, который играет в карты с тремя другими пенсионерами в последнем кафе деревни, служащим также магазином.

Эстремадура сейчас насчитывает два университета. Пятнадцать лет назад это был первый регион в Европе, который мог предоставить один компьютер на каждых двух старшеклассников, с гордостью говорит Сезар Рамос.

«Мы были последними на стартовой линии, и мы все еще отстаем, но потихоньку догоняем лидеров».

Но он признает, что, даже если они и обучают студентов, то в регионе все равно нет промышленной инфраструктуры, которая бы удерживала их в нем.

Земля эмиграции

Эстремадура всегда была регионом, из которого эмигрировали люди.

Знаменитые испанские исследователи Эрнан Кортес и Франсиско Писарро, покорившие Мексику и Перу, были уроженцами Эстремадуры.

Долгое время в Испании слово «эмигрант» относилось к людям из Эстремадуры, которые уезжали на поиски работы в северные, богатые районы Каталонии и Страну Басков.

И так продолжается до сих пор.

«Вы можете обучиться всему, что захотите, однако найти работу здесь действительно трудно», – говорит 34-летний Альваро Крисолино, инженер-электромеханик, который пять лет трудился на нестабильных работах, прежде чем покинуть свой город Кориа и устроиться на завод в Мадриде.

«В школе нас было 26 человек. Только пять остались в Эстремадуре», – отмечает он.

«Остальные уехали в Германию, Страну Басков, Мадрид или Барселону».