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Опубликовано видео со всеми фаталити из игровой серии Mortal Kombat

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На видеоканале игрового издания IGN появился ролик, где демонстрируются фаталити из всех файтингов популярной серии Mortal Kombat, начиная с первой и

На видеоканале игрового издания IGN появился ролик, где демонстрируются фаталити из всех файтингов популярной серии Mortal Kombat, начиная с первой и заканчивая недавно вышедшей одиннадцатой части.

Напоминаем, что первая часть легендарной серии вышла около 27 лет назад и поразила многих очень жестокими добиваниями бойцов, называемыми фаталити. Следующие игры франшизы продолжили следовать «доброй традиции» вплоть до текущего года. В вышедшей 23 апреля игре эти добивающие приемы стали еще более кровавыми и реалистичными.

Взглянуть на эволюцию фаталити можно в видео, опубликованном на данной страничке. Однако заранее предупредим вас, что оно длится около 120 минут, ведь за последние три десятилетия вышло более десятка файтингов Mortal Kombat.

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