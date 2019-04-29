Опубликовано видео со всеми фаталити из игровой серии Mortal Kombat

На видеоканале игрового издания IGN появился ролик, где демонстрируются фаталити из всех файтингов популярной серии Mortal Kombat, начиная с первой и заканчивая недавно вышедшей одиннадцатой части.

Напоминаем, что первая часть легендарной серии вышла около 27 лет назад и поразила многих очень жестокими добиваниями бойцов, называемыми фаталити. Следующие игры франшизы продолжили следовать «доброй традиции» вплоть до текущего года. В вышедшей 23 апреля игре эти добивающие приемы стали еще более кровавыми и реалистичными.

Взглянуть на эволюцию фаталити можно в видео, опубликованном на данной страничке. Однако заранее предупредим вас, что оно длится около 120 минут, ведь за последние три десятилетия вышло более десятка файтингов Mortal Kombat.