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Опубликован рейтинг регионов с самыми высокими продажами новых легковушек

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За первый квартал текущего года наибольшее количество легковых машин было реализовано в Москве и Подмосковье – 46,8 тысячи (рост составил 2,6 процента

За первый квартал текущего года наибольшее количество легковых машин было реализовано в Москве и Подмосковье – 46,8 тысячи (рост составил 2,6 процента) и 26,4 тысячи (падение составило 5,7 процента) авто.

Аналитики также отмечают, что всего на территории Российской Федерации за вышеуказанный период было куплено 317,4 тысячи транспортных средств, что на 1,2 процента меньше, чем в 2018 году. Третью строчку среди регионов смог занять Санкт-Петербург, автосалоны которого продали 19,6 тысячи автомобилей – падение составило 3,7 процента.

Затем идет Республика Татарстан, в которой автодилеры реализовали чуть более 13,7 тысячи авто. Здесь рынок и вовсе упал на 6,7 процента. Небольшой рост смог показать Краснодарский край (2,8 процента), где россияне приобрели 12,3 тысячи машин. Причиной снижение продаж эксперты называют повышение стоимости практически всех легковых моделей.

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