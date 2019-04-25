НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью

В сети появилось сразу несколько видеозаписей, на которых с разных районов Астрахани запечатлён неизвестный летающий объект, тут же причисленный к НЛО.

На первом появившемся видео можно увидеть вдалеке над городом яркую движущуюся точку. Резкая концовка записи взволновала пользователей, обеспокоившихся состоянием автора, который вскоре появился и рассказал возникшую ситуацию. По его словам, камера неожиданно зависла, а перезагрузка телефона каким-то образом повредила запись, чему он не находит объяснения. Также он упомянул, что хоть этого и не видно, но светящаяся точка представляла собой скопление огней.

Его слова вскоре подтвердил астроном-любитель Александр Андреев из группы имени Ф. Ю. Зигеля, заснявший НЛО на телефон через бинокль. Но на этот раз было получено объяснение, что группа огней является малогабаритными мишенями для учений.

Впрочем, уфологи, несмотря на рациональные объяснения, уверены, что заснятые огни являются ещё одним предвестником скорого прибытия пришельцев с Нибиру.