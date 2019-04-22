Названа стоимость нового седана Chevrolet Onix Redline

Стало известно, что начальная модификация нового автомобиля Chevrolet Onix Redline обойдется китайским автолюбителям в 97 тысяч юаней (около 900 000 рублей). Сборка авто осуществляется в КНР.

Новинка представляет собой серьезно переработанный седан Cavalier, созданный на базе упрощенного шасси и имеющий барабанную тормозную систему. Объем ее багажного отделения равен 469 литрам. Спортивный вариант Redline обладает измененной решеткой радиатора, боковыми зеркалами, окрашенными в черный цвет, и оригинальными колесными дисками диаметром 16 дюймов.

Интерьер автомобиля легко узнается по креслам с боковой поддержкой, отделочным материалам черно-бежевого цвета и усеченному рулевому колесу. Модель оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,0 литра и мощностью 125 «лошадок». Он работает в паре с 6-скоростной АКП.