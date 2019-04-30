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Названа дата премьеры третьей части «Фантастических тварей»

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12 ноября 2021 года состоится премьера третьего фильма кинофраншизы «Фантастические твари», как стало известно 29 апреля со слов представите

12 ноября 2021 года состоится премьера третьего фильма кинофраншизы «Фантастические твари», как стало известно 29 апреля со слов представителя компании Warner Bros. Pictures.

Эта дата релиза предоставляет киностудии возможность иметь достаточно времени и пространства для того, что проявить свои способности и создать такой фильм, которым фанаты однозначно будут довольны. Начало съёмок при этом запланировано на весну 2020 года.

Первая часть серии «Фантастические твари и где они обитают» набрала в мировом прокате 814 млн. долларов. Второй фильм «Преступления Грин-де-Вальда» показал не очень хорошие результаты в 653,7 млн. долларов, и из-за этого было решено отложить съёмки третьего, чтобы больше времени уделить на подготовку и доработку сценария. Режиссёром обеих частей выступил Дэвид Йейтс, он же и займётся третьим фильмом.

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