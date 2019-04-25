Найдены камни, которые превращают свет в электричество

Международная группа исследователей Китая, США и Канады обнаружила возможность преобразования солнечной энергии в электрическую в минеральных покрытиях на камнях и некоторых видах почвы.

Преобразование стало возможным фотосинтезу, который является основой жизни на планете. Для способности к фотосинтезу живые организмы прошли долгий и сложный путь эволюции. Человечество также научилось преобразовывать энергию Солнца при помощи технологий. Но до недавнего времени примеров фотосинтеза среди естественных неорганических материалов не было.

Было установлено, что процесс возникает в жарком и сухом климате на камнях в минеральных корках, богатых на содержание марганца и железа. Под воздействием солнца в них начинается интенсивное движение электронов. Известно, что образование электричества возможно в гематите, гётите и бернессите. Предполагается, что они могут влиять и на органику.