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Начались дорожные тесты спортивного кроссовера Kia на базе Hyundai Creta

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Южнокорейский автопроизводитель Kia начал дорожные тесты спортивного варианта нового кроссовера, созданного на основе усовершенствованной архитектуры

Южнокорейский автопроизводитель Kia начал дорожные тесты спортивного варианта нового кроссовера, созданного на основе усовершенствованной архитектуры Hyundai Creta.

В Сети уже появились первые фотоснимки авто, правда, оно почти полностью покрыто камуфляжной пленкой. Автомобиль имеет большие колесные диски диаметром 17 дюймов, спойлер, фары со светодиодами и тормозные суппорты красного цвета. Линейка двигателей новинки, скорее всего, будет включать в себя турбированный мотор объемом 1,4 литра и мощностью 140 «лошадок», а также атмосферный агрегат объемом 1,6 литра, выдающий 123 «лошади», и 90-сильный дизель. Все они смогут работать с роботизированной трансмиссией.

Инсайдеры отмечают, что даже базовая версия модели получит мультифункциональный руль, климат-контроль, цифровую приборную панель, возможность открытия дверей без ключа и запуск мотора с кнопки. За электронных помощников и салон из кожи придется доплатить.

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