Начались дорожные тесты спортивного кроссовера Kia на базе Hyundai Creta

Южнокорейский автопроизводитель Kia начал дорожные тесты спортивного варианта нового кроссовера, созданного на основе усовершенствованной архитектуры Hyundai Creta.

В Сети уже появились первые фотоснимки авто, правда, оно почти полностью покрыто камуфляжной пленкой. Автомобиль имеет большие колесные диски диаметром 17 дюймов, спойлер, фары со светодиодами и тормозные суппорты красного цвета. Линейка двигателей новинки, скорее всего, будет включать в себя турбированный мотор объемом 1,4 литра и мощностью 140 «лошадок», а также атмосферный агрегат объемом 1,6 литра, выдающий 123 «лошади», и 90-сильный дизель. Все они смогут работать с роботизированной трансмиссией.

Инсайдеры отмечают, что даже базовая версия модели получит мультифункциональный руль, климат-контроль, цифровую приборную панель, возможность открытия дверей без ключа и запуск мотора с кнопки. За электронных помощников и салон из кожи придется доплатить.