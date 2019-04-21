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На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

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Специалисты из «Сервис-центра 999», расположенного в Нальчике, превратили обычный внедорожник «Нива» в премиальное авто. Соответствующее видео было оп

Специалисты из «Сервис-центра 999», расположенного в Нальчике, превратили обычный внедорожник «Нива» в премиальное авто. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей. В эту стоимость вошел уникальный обвес кузова, светодиодные фары и почти полностью измененный салон, в котором использованы дорогостоящие отделочные материалы.

В интерьере, который стал напоминать внутреннее убранство внедорожников Mercedes-Benz, была изменена панель приборов, появился центральный туннель с подстаканником, установлены электрические стеклоподъемники и отделаны кожей кресла. К тому же автомобиль оснастили современным комплексом мультимедиа с огромным дисплеем впереди и двумя экранами сзади.

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