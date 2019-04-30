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На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA Нива для войск ВДВ

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9 мая на Параде в Москве среди прочей техники впервые примет участие модель автомобиля Lada Нива — новый лёгкий армейский многоцелевой внедорожн

9 мая на Параде в Москве среди прочей техники впервые примет участие модель автомобиля Lada Нива — новый лёгкий армейский многоцелевой внедорожник с пулеметным вооружением, получивший название «Сержант».

Автомобиль закреплён за Военно-десантными войсками и уже принимал участие в учениях, где находился под управлением разведывательных групп и показал успешные результаты.

«Сержант» впервые был продемонстрирован в 2017 году на военно-техническом форуме «Армия». Автомобиль создан на базе ВАЗ-21213, имеет в качестве штатного вооружения пулемёт «Корд» 12,7 мм. В будущем возможна установка другого, более тяжёлого, оружия.

Основным отличием машины является практически незаметность для тепловизоров, что возможно благодаря корпусу из композитных материалов. Среди других достоинств — устойчивость к химикатам, ультрафиолету и образованию льда, а также самозатухание при воспламенении.

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