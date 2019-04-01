На «Автоторе» представлен новый автомобиль Hyundai New Mighty

На расположенном в Калининграде заводе «Автотор» состоялась ежегодная дилерская конференция Hyundai Truck and Bus. Среди прочего была представлена линейка автомобилей Hyundai New Mighty, выход которых на российский рынок запланирован на конец года.

Для производства коммерческих автомобилей Hyundai были подготовлены два новых цеха, занимающихся сваркой и сборкой. Модернизации подверглась и линия окраски: в технологию добавлен ещё один антикоррозийный слой, предназначенный для повышения защитных свойств, благодаря чему снизится появление коррозии и механических повреждений. Кроме того, завод имеет конвейерную линию по производству и монтажу надстроек, что позволяет оснащать шасси специализированными и универсальными надстройками.

С декабря 2018 года «Автотор» занимается серийным изготовлением моделей HD35 и HD35 City, таким образом, завод выпускает почти всю грузовую линейку Hyundai по полной технологической цепочке.