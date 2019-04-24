Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

В начале марта стало известно о свадьбе 58-летнего Александра Цекало, проведённой в Беверли-Хиллз. Его избранницей стала молодая актриса, 27-летняя Дарина Эрвин, от которой артист без ума.

После недавнего пребывания в Москве Дарина отправилась в Калифорнию, откуда вскоре выложила на странице Instagram снимок с одного из пляжей Малибу. На фотографии она на фоне океанских волн позирует в бикини телесного цвета, демонстрируя свою идеальную фигуру. В комментарии актриса пожелала спокойного дня на пляже и напомнила про необходимость избегания чрезмерного контакта с солнцем. Публикация восхитила поклонников и вызвала зависть к Цекало, которому досталась столь эффектная жена.

Дарина уже не впервые выкладывает откровенные снимки — не так давно она поделилась фотографией топлесс. А ещё известно, что она любит рисовать в стиле ню.