Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus

Первые фотографии внедорожника Aurus Komendant появились на странице Instagram Минпромторга РФ. Глава ведомства Денис Мантуров лично осмотрел новинку авторынка.

Впрочем, на представленных снимкам можно увидеть единственное новшество — дизайн задней части. Судя по тому, что кузов автомобиля собран частично, модель ещё не готова к серийному выпуску.

В основе всех машин Aurus лежит ЕМП — Единая модульная платформа, дизайны экстерьера и интерьера всех моделей будут схожи и иметь одни и те же характерные черты. Модель Komendant выполнена с тем же интерьером, что и седан Senat, и включает в себя мультимедийный комплект и цифровую панель. Автомобиль имеет двигатель мощностью 598 л.с. с электромотором и полный привод.

По словам Мантурова, над комфортом и безопасностью Aurus Komendant, получившем своё название в честь Комендантской башни Кремля, работали лучшие специалисты. Ожидается, что машина станет самой востребованной моделью из линейки на рынке.