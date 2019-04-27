Метеоспутники показали ежегодное увеличение скорости ветра и высоты волн в океанах

Индонезийские и австралийские исследователи провели тщательное изучение данных, собранных метеоспутниками за последние 33 года и обнаружили, что скорость ветра и высота волн в океанах растут каждый год.

В статье, опубликованной учеными в журнале Science, говорится о том, что прогрессия незначительная, однако она сохраняется вот уже на протяжении более трех десятилетий. Космические аппараты основную часть информации получали с особых морских буев. Не обошлось без трудностей, однако специалистам все же удалось собрать необходимые данные и получить комплексную картинку, оказавшуюся весьма неожиданной.

По словам климатологов, скорость ветра увеличивается во всех областях Мирового океана, но наиболее большая прогрессия была зафиксирована в Южном океане, где данный показатель в среднем увеличивается на 0,0254 метра в секунду. К тому же высота волн здесь повышается на 3 миллиметра в год.